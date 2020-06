Täiskasvanu, loe, millistel erialadel Järvamaa kutsehariduskeskuses õppides makstakse sulle raha

Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre: „Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb igal aastal. Meil on näide massöörist, kes leidis keskeas, et aeg on oma tulevik kindlustada ja õppida eriala mida vajatakse ka 10 aasta pärast, asudes õppima õe erialale.“