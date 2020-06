Muinsuskaitseamet ootab kandidaate aastapreemiatele

Kandidaate saab esitada üheksas kategoorias ning aega selleks on kuni juuli lõpuni. Aastapreemiad antakse kätte oktoobris, muinsuskaitseameti sünnipäeval toimuval tänupeol. Uuendusena saavad tänavu kandidaate esitada kõik soovijad.

Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul oli muudatuse ajendiks soov kaasata pärandi omanikke ning kogukonda laiemalt. „Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud huvi kultuuripärandi vastu ning samuti aktiivsete osalejate hulk kogukondades. Muinsuskaitseameti jaoks on oluline vaadata pärandit laial pilgul ning seetõttu on muinsuskaitse aastapreemiate kandidaatide esitamise võimaluse andmine kõigile soovijaile meie jaoks väga oluline,“ selgitas Raie.