Enam kui kuu aja eest kirjutas Järva Teataja, et Paide linnapea Priit Värk on üks kolmest majaomanikust, kes pöördusid Paide linnavolikogu poole ettepanekuga muuta omavalitsuste piire nii, et Paide kesklinnast kiviviske kaugusele jäävad praegu Türi valla Röa küla kinnistud kuuluksid edaspidi Paide linnale.