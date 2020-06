Paides hakati tenniseväljakuid ehitama

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits on Järva Teatajale öelnud, et Tartu firma Kivipartner on usaldus­väärne ehitusettevõte, kes on varemgi spordiväljakuid ehitanud. «Kuuldavasti kasutavad nad alltöövõtjana ettevõtet, kes ehitas 11 aastat tagasi Paide kunstmuruväljaku ja on kohalike oludega juba tuttav,» märkis ta.