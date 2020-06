Eestlaste loomulik iive oli teist aastat järjest positiivne

Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur ütleb, et eestlaste loomulik iive on püsinud tasakaalu lähedal viimased kaksteist aastat. „Aastatel 2008–2012 oli eestlaste loomulik iive positiivne, püsis seejärel viiel järjestikusel aastal negatiivne ja on nüüd kahel viimasel aastal pööranud jälle positiivseks. Kokku on viimase tosina aasta jooksul sündinud 3600 eestlast rohkem kui surnud,“ lausub Tammur.