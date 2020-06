Koroonakriis ei ole kaotanud huvi õpirände vastu

„Õpiränne on palju enamat kui erinevates riikides reisimine. See kevad on näidanud, kuidas rahvusvaheliselt koos töötamine on nii oluline, et koostöö jätkamiseks on leitud erinevaid võimalusi, kuidas vaatamata suletud riigipiiridele ikkagi üksteiselt õppida ning ühiseid eesmärke saavutada,“ selgitab sihtasutus Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt. Pärast eriolukorra algust andsid organisatsioonid endast parima, et õpirändeid mitte tühistada, vaid näiteks hakati kombineeritult kasutama virtuaalset ja füüsilist õpirännet (ingl blended mobility).