Kodulindude pidamise ABC

Juhul kui on soov võtta endale kodulinnud, siis enne ostu tuleks veenduda selles, et müüja on tunnustatud linnukasvatajaga, ning jälgida, ega lindudel pole haigustunnuseid. Järgmise olulise sammuna tuleb end registreerida loomapidajana põllumajandusloomade registris. Samuti tuleb kodulindude kohta pidada arvestust. See tähendab seda, et kirja tuleb panna andmed lindude ostmise, koorumise, müümise, hukkumise jm kohta. Registri eesmärk on pidada arvestust loomade üle taudide ärahoidmiseks ja likvideerimiseks.