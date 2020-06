Eriolukorra ajal on paljud inimesed võtnud endale kodulinnud, et toidulaual oleks värske muna ja hoovis silmailu. Kodulindude võtmisega kaasneb aga hulk nõudeid, mida tuleb täita. Et võimaliku loomataudipuhangu ennetus või tõrjumine oleks võimalikult tõhus ja tulemuslik, on riigil vaja teada, kes, kus, kui palju ja milliseid loomi peab.