Vaata, kuidas lõpetas õppeaasta Koeru keskkool

Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärv selgitas, et lõpugala korraldamine, kus jagatakse tiitleid ja tunnustusi, on neil iga-aastane traditsioon. Vaatamata keerulisele kevadele ja piirangutele ei tahtnud kool mõeldagi igakevadise tippsündmuse ärajätmisest.

Ilmjärv selgitas optimistlikult, et praegune olukord on neile hoopis kasuks tulnud, kuna nüüd on neil võimalus lähenda õppeaasta lõpetamisele uuenduslikult.