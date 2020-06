Paide võttis vastu lisaeelarve

Linnapea Priit Värk kommenteeris, et mitmed investeeringud on plaanitud haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda. „Kultuuriministeeriumilt on 75 000 eurone toetus ja koos põhieelarves arvestatuga on kokku 150 000 eurot Paide Muusika- ja Teatrimajale tantsuklassi ning pesu- ja riietusruumide ehituseks, akustikaks ja kammersaali toolide jaoks. Lisaks on lisaeelarves riigipoolne toetus 6000 eurot Paide Hammerbecki Põhikooli liikumisväljaku jaoks. Veel on 18 000 eurot on plaanitud Roosna-Alliku mõisa katuse rekonstrueerimiseks, 25 000 eurot padeliväljaku ehituseks ja 13 226 eurot läheb Paide Sookure Lasteaia II korruse remontööde tarbeks."