Roosipealinnas ruumieksperimenti teha ei peljata

Euroalustest 15 istelava, kaablirullidest lauakesed, retrobussist kujundatud pop-up-kohvik, teemapäevad, vaba lava, kontserdid ja töötoad - selline saab olema teist aastat toimuv Ruumeks ehk ruumieksperiment Põltsamaa linnasüdames. Ruumeksi programm vältab kaks nädalat, 6.-17. juulini. Päevadesse mahuvad vähemalt neljatunnised tegevusaknad, mil on avatud kohvik, laval teeb keegi muusikat ja toimuvad erinevad töötoad.

«Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuvast Paidest võib aeg-ajalt leida rosinaid, mida maitseks hea meelega isegi. Üks neist on keskväljaku ruumieksperiment. Kuuks ajaks suletakse Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldatakse linnamööbel, tassitakse kohale pinksilauad ja pikutamistoolid. Kusagil on koha sisse võtnud väike lugemisnurgake, teises kohas pakutakse kohvi. Sina tuled, heidad seljast pintsaku või lased lõdvaks lipsusõlme, rüüpad kohvi, loed värskeid lehti, teed kaugtööd või kuulad lihtsalt linnahelisid. Stopp! Et seda kõike kogeda, ei peaks ju minema Paidesse. Teeme midagi sarnast ka Põltsamaale!,» kirjutas vallavalitsus eelmisel aastal suve hakul Põltsamaa elanikele tehtud üleskutses.