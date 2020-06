Direktor Kersti Kivisoo ütles sel nädalal, et tulemas on kaks aktust kooli võimlas. Ühele aktusele kulub umbes 30 minutit. Iga lõpetaja võib kutsuda kaks külalist, üldjuhul ema ja isa. Koos aktusele tulevate õpetajate ja korraldajatega on sel juhul võimlas kõige rohkem sada inimest. «Külalisi õue kutsuda me ei luba, kõik teised külalised peavad sel aastal õnnitlema kodudes,» selgitas Kivisoo. «Majja siseneme peaukse kaudu ja väljume maja vastasküljelt aula ukse kaudu, nii väldime teisele aktusele tulijate kokkupuudet esimeselt aktuselt lahkujatega. Pildistamine on samuti õues.»