Paide kunstmurustaadioni kattevahetuseni sel nädalal ei jõutud

Kuigi Paide kodulehelt sai teada, et kunstmurustaadionil algab murukatte vahetus Paide linnavalitsus sõlmis lepingu töid tegeva Advanced Sports Installations Europe ASiga veebruari lõpus. «Meie oleme teada andnud, et nad võivad töid alustada kohe, kui soovivad, aga enne veel tuleb ettevõttel linnalt ehitusluba taotleda,» on Järva Teatajale öelnud Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits.