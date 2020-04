Kunstmurukate läheb peagi vahetusse

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et piltlikult öeldes jagavad nad praegu veel laskmata karu nahka, sest kunstmuru pole koorima hakatud. «Pole siiski enam kahtlust, et seda peagi tehakse,» lisas ta.

Suure tõenäosusega algavad tööd eriolukorrast ja Premium liiga ära jäävatest mängudest tulenevalt plaanitust varem, see on mai keskel.

Paide linnavalitsus sõlmis lepingu töid tegeva Advanced Sports Installations Europe ASiga veebruari lõpus. «Meie oleme teada andnud, et nad võivad töid alustada kohe, kui soovivad, aga enne veel tuleb ettevõttel linnalt ehitusluba taotleda,» ütles Petrovits.

Tööd algavadki Petrovitsi selgitusel vana kunstmuru mahavõtuga. «See pole sugugi prügimäe kaup, vaid professionaalseks jalgpalliks kõlbmatut murukatet saab edukalt kasutada näiteks väikeste spordiväljakute, laste mänguväljakute, võrkpalliplatside, minigolfiradade või mõne muu spordirajatise pinna katmiseks,» lausus ta.

Paide spordikeskus plaanib Petrovitsi ütlust mööda kasutada muruvaipa näiteks linna tehismaastikule rajatava viburaja juures. «Huvi tükikeste vastu on tundnud ka Tarmo Alt, kes soovib seda kasutada mudelautode raja ehitusel, Järva vald oma mänguväljakutel, Paide võrkpalliklubi väliväljakutel ning Vao külaselts samuti korrastataval võrkpalliväljakul,» täpsustas ta.

Kui arvestada, et kunstmurustaadionil on praegu murukatet umbes 7000 ruutmeetrit, siis seni on soovi avaldatud umbes 700 ruutmeetri taaskasutuse kohta. «Nii et kel on huvi, see võib julgelt küsida,» ütles Petrovits. «Kui maakonna spordirajatised sellest kasu saavad, on kõigil hea meel.»

Ta lisas, et esialgu on kasutatud kunstmurukatte ligikaudseks müügihinnaks arvestatud kaks eurot ruutmeetrist pluss käibemaks. «Eks hind kujuneb täpsemalt ikka siis, kui kate on üleval ja kaup kindlalt koos,» sõnas ta.

Petrovitsi selgitust mööda peab arvestama ka sellega, et kattele elastsust andev kummipuru tuleb endal juurde osta. «Keskmine arvestus käib valemi järgi, et 1,6 kilogrammi kummipuru ühe ruutmeetri kohta. Paide kunstmuru on kulunud juba nii lühikeseks ja peeneks, et eelmisel suvel tellisime täiteks poole väiksema koguse. Umbes kilogramm ruutmeetri kohta tuleks siiski arvestada,» lausus ta.

Petrovits märkis veel, et juhul, kui spordikeskusel kogu kunstmurukatet maha müüa ei õnnestu, võtab selle endale uut katet paigaldama tulev ettevõte. «Neil on spetsiaalne tehas, kus toodetakse vanast kunstmurust kummigraanuleid. Võimalik, et nad taaskasutavad vähem kulunud osa mõne väiksema ja vähem nõudliku väljaku katmiseks,» selgitas ta.

Mis puutub uude kunstmurusse, siis see tuuakse Petrovitsi teada Hollandist. Tööde ajastus sõltubki sellest, millal uus kate Eestisse jõuab. «Vahet eeltööde ja katte paigalduse vahel pole mõtet liiga pikaks jätta. Kogu kattevahetus peaks ideaalis olema tehtav paari nädalaga. Kui arvestada eriolukorra ja ilmaga, siis kulub sellele kõige rohkem kuu,» ütles ta.

Lepingu järgi peavad tööd tehtud saama hiljemalt 30. juuniks.

Advanced Sports Installations Europe AS on Petrovitsi teada mainekas ettevõte, kes on tegelenud spordiväljakute katete paigaldusega Euroopas juba 28 aastat. Eestis on hiljuti nende pandud kunstmurukate Haapsalus ja Sakus. Tööpõld laiub aga üle Euroopa ning eriti rohkelt töid on ettevõttel ette näidata Rootsis ja Norras.

Tööde maksumuseks on Paides arvestatud 200 000 eurot, mis on eraldatud linna eelarvest. Uus muru peaks jalgpallureid teenima parimal juhul seitse kuni kümme aastat.

Tänapäevane uue tehnoloogiaga toodetud kunstmuru on küll parem ja vastupidavam, kuid aasta ringi kasutades kulub see siiski sama kiiresti kui eelmiste põlvkondade muru. «Muru kulutab regulaarne hooldus, talvine lumelükkamine ja jalgpallurite korkidega jalatsid,» ütles Petrovits.