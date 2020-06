Sõnajalaõit otsima minnes võta kaitsevahendid kaasa

Kampaania sõnum „Võta kumm kaasa. Kui lähed sõnajala õit otsima“ rõhutab, et juhusuhtes olles tuleb kasutada alati kondoomi. „Olenemata sellest, kas kohtute esmakordselt või olete pikaajalised tuttavad – kuni te pole mõlemad testitud, kasutage kindlasti kondoomi,“ kommenteeris TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel.

Kondoom kaitseb seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIV eest. Paarid ei tohiks loobuda kondoomist enne, kui nad on monogaamses püsisuhtes ning on end HIV ja teiste infektsioonide suhtes testinud.

Kampaania on suunatud inimestele, kes on oma elus uue partneri otsingul. „Piirangute leevenemine ja algavad puhkused toovad kaasa mitmekesisemad suhtlemisvõimalused. Armastus, hool ja austus iseenda ning oma partneri vastu kätkeb ühe osana alati turvalist käitumist, sh seksuaalsuhetes“, selgitas Tiia Pertel, miks just jaanipäeva eel kampaaniaga otsustati välja tulla.

Kuigi uute HIV-juhtude arv väheneb aasta-aastalt, on HIVga inimeste koguarv meie seas jätkuvalt kõrge. Terviseameti andmetel diagnoositi 2019. aastal 178 ja 2020. aastal aprilli seisuga 55 uut HIV-juhtu. Suur osa HIV-juhtudest on avastatud Tallinnas ja Ida-Virumaal. Kuni 30 aastaste seas on uute HIV-juhtude arv üha langenud, kuid vanemas vanuserühmas püsib stabiilsena.

Teistest registreeritavatest seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest on kõige sagedasem klamüdioos (2019. aastal 1090 juhtu), vähem gonorröa ja genitaalherpes. Seksuaalsel teel levivate infektsioonide registreerimine on viimase kümne aasta jooksul mõnevõrra vähenenud, kuid 2019. aastal kasvas nii süüfilise kui gonorröa juhtude arv ligi 50%. Kui süüfilist diagnoositi 2018. aastal kokku 24 juhtu, siis 2019. aastal 40 juhtu ning 2020. aasta aprilli lõpu seisuga on registreeritud 13 uut juhtu. Gonorröal on vastavad näitajad 49, 81 ja 11. Mõlemad nakkused võivad kulgeda väga tagasihoidlike sümptomitega, mistõttu inimesed ei pruugi ise seda teada.