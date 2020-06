Sõidukijuhtide teadlikkus alkoholi mõjust ei ole aastatega oluliselt paranenud

Tihti tarvitatakse alkoholi kaaslastega, mis tähendab, et enne rooli istumist on olnud kellelgi võimalus kaaslane peatada. Sõpradega peole minnes peaks juba eelnevalt läbi mõtlema, kuidas vältida alkoholi tarvitanult sõidukirooli istumist.

Alkoholi väljumist organismist ei saa inimene ise kuidagi kiirendada. Rahva seas levinud müüdid, nagu oleks alkoholi lagundamisprotsessi võimalik kiirendada magades, saunas või külma duši all käies, energiajooki ja kohvi juues või sportides, ei pea tegelikkuses paika. Higistamise ja uriini kaudu kaob vaid viis protsenti alkoholist, 95% tööst teeb ära maks. Alkohol põhjustab vedelikupuudust, mis toob kaasa iivelduse või oksendamise, lihaskrambid, väsimuse ja peavalu. Seetõttu ei aita ka füüsiline koormus, sest täielikuks kainenemiseks on vaja aega.

Alkoholi tarvitamine tekitab paljudes inimestes tunde, et nendega ei juhtu midagi halba, sõidetakse suurtel kiirustel ja turvavööta. Kõik need kolm faktorit ehk alkohol, kiirus ja turvavööta sõit viivad kokkuvõttes suure tõenäosusega raskete tagajärgedega liiklusõnnetuseni.

Kui teil endal ei õnnestu takistada alkoholijoobes lähedast sõitma minemast, tuleb kindlasti abi paluda politseilt, helistades numbrile 112. Seda tehes ei ole sa halb inimene, vaid saad ära hoida suurema õnnetuse, mis võib igaveseks muuta nii sinu lähedase kui ka teiste inimeste elu. 2019. aastal helistati enam kui 10 000 korral numbrile 112, et teavitada joobes juhtidest.

Maanteeameti ennetuskampaania "Omasid ei lasta täis peaga rooli" kestab tänasest 5. juulini. Kampaania eesmärk on teadvustada, et lähedaste võimuses on alkoholi tarvitanud inimest takistada sõidukirooli istumast.