Vihjes öeldi, et alates 13. juunist on Suurpalu küla elanikel ja nende külalistel keelatud kasutada külateed oma koju jõudmiseks. Olenevalt sihtkohast tulevat nüüdsest selleks teha kuni viiekilomeetrine ring.

Paide linnas Suurpalu külas asuvale Suurpalu tee äärde on tõepoolest tekkinud keelusilt, mis teatab, et sissesõit on lubatud vaid valdaja loal. Juurde on lisatud ka telefoninumber, kuhu loa küsimiseks helistada.