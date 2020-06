Karude arv võib küündida tuhandeni

Järvamaa jahindusklubi tegevjuhi Lauri Ellrami meelest on karusid selgelt liiga palju. «Jah, ka metsi raiutakse ja elupaiku jääb vähemaks, aga ikka on palju,» sõnas ta.

Ellrami ütlust mööda teeb jahindusnõukogu igal aastal ettepanekuid ja Järvamaa jahimehed on järjekindlalt küsinud 12 karu küttimise luba, kuid keskkonnaamet kuulab keskkonnaagen­tuuri, mitte jahimehi ja Järvamaale on seni antud ikka poole vähem, see on kuus luba.

«Meil Imavere jahtkonna maadel elab kindlasti kümme karu. Teiste jahtkondade arvukuse üle ma spekuleerima ei hakka. Järvamaa karude populatsiooniga ei juhtuks mitte midagi, kui iga jahtkonna peale anda ka üks jahiluba. Lube võiks keskkonnaamet rohkem anda ka preventsiooniks,» lausus Ellram.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Peep Männil ütles, et eelmise aasta seire hinnangul, mis omakorda tugines 2018. aasta andmetele, on Eesti karupopulatsiooni suurus 750 looma, kuid praeguseks võib see olla paisunud tuhande alla.

Veel 20 aastat tagasi oli Eesti metsades hinnanguliselt 550 ja 40 aasta eest vaid 150 pruunkaru, nii et igal juhul on karudel praegu viljakad ajad. «Jahimehed pakuvad, et karusid on rohkemgi kui tuhat. Küllap uuemad seireandmed toovad selgust, kuid eks ta suurenemise poole kaldub,» arutles Männil. «Koos karude arvukusega on suurenenud ka nende küttimine. Võimalik, et see on juurdekasvust maas.»

Kui palju Järvamaa metsades karusid elab, Männil ei täpsustanud. «Karude arvukuse kasv Järvamaal on selgelt nähtav, keskmine või üle selle. On maakondi, kus karusid on kiiremini juurde tulnud, kui neid, kus sellist kasvu pole,» ütles ta.

Kui palju karusid keskkonnaagentuur tänavu küttida soovitab, see selgub kuu lõpuks, kuid Männil sõnas, et ilmselt on see arv varasemast suurem.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et karude küttimismahud selguvad kõige varem pärast jaanipäeva. «Ettepanekud, mitme karu küttimist maakonniti lubada, tulevad meile koos keskkonnaagentuuri ulukiseire aruandega,» selgitas ta. «Karude küttimismahtude määramisel lähtume keskkonnaagentuuri soovitustest ja karude tekitatud kahjustustest.»

Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram märkis, et tavaliselt selguvad küttimismahud alles juuli viimastel päevadel, vahetult enne karujahi algust.

Peep Männil märkis, et ühiskondlikku kokkulepet, kui suur oleks Eestis mõistlik karude arv, pole. Eks jahimehed tahaksid küttida rohkem, looduskaitsjad rõõmustavad jällegi suurema arvukuse üle.

Kohaliku kogukonna nuhtluseks muutuvad paariaastased karud, kelle ema on ära ajanud ning kes uudishimulikult otsivad elupaika ja paarilist. Männili ütlust mööda on praegu jooksuajal karud päevasel ajal tavalisest liikuvamad.

Männil kahtlustab, et karud, kes inimest ei pelga, võivad olla inimestelt toitu saanud või on inimese käsi veelgi rohkem mängus olnud.