«Et miks me värskeid tünne värviga pläkerdame, eks?» vastab Kevili PÜ juhataja Hannes Prits küsimusele, mis on terminali juures teoksil.

Prits ütleb, et kõiki kaarte ta veel avada ei taha, ent kindel on see, et mahutitele tuleb midagi ilusat, midagi kohalikele ja üldsusele mõeldut. Ühtlasi on ettevõtmine seotud sellega, et Kevili sai tänavu 20aastaseks. «Moodsat kunstiprojekti teeme, ütleme nii,» märgib­ Prits lisaks.