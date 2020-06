Töövaidluste menetlemise periood võib pikeneda

Selle aasta esimese viie kuuga on töövaidluskomisjonidele laekunud 1474 avaldust, mis on 174 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Enim esitatakse töötasu, viiviste ning hüvitiste nõudeid. Sektoritest on esitatud nõuete arvult esikohal restoranid ja toitlustuskohad.