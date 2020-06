Liigutav lugu tõi väikesele poisile sõpru juurde

«Kodutunde» jõulueelses erisaates olnud väikese Marten Mattiase loole elasid kaasa tuhanded vaatajad ja neid, kellele lugu hinge poleks pugenud, ilmselt ei leidunud. «Kodutunde» meeskond jõudis Albu külje all väikekülas elava poisi ja teda kasvatava vanaema juurde käesoleva aasta alguses, et kolme päeva jooksul ehitada pesuruum, paigaldada soojuspump ja kohendada kööki.

Vanaema Eve Nigulis ütles juba märtsis enne saate eetrisse minekut, et jõulueelse saate tuules on nad majapidamises palju asju ümber korraldanud. Samuti on mitu ettevõtjat ja eraisikut pakkunud abi, näiteks tubade remondiks ja katusevahetuseks. «Loodetavasti saavad tööd kevadel tehtud ja saame Matuga suvele rõõmsalt vastu minna,» sõnas ta.