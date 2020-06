Päästjad käisid kärssavat radikat ohutuks tegemas

Lääne päästekeskuse Paide operatiivkorrapidaja asendaja Tanel Vahter ütles, et väljakutsele reageerinud Paide komando mehed leidsid elumajast eest lühisesse läinud radiaatori, mis tekitas natuke suitsu ja särinat ajades majaelanikud ärevile.

Vahter lisas, et kuigi kõrvaltvaatajaile võis tunduda, et päästjatel justkui polnudki sündmuskohal midagi teha, siis tegelikult polnud tegemist vale väljakutsega. Sellistel juhtudel on alati parem, kui päästjad olukorra üle kontrollivad ja ohu kõrvaldavad.