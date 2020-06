Järvamaa koolid saavad keskkonnaprojektide läbiviimiseks üle 36 000 euro toetust

Kokku saavad toetust 15 Järvamaa kooli: Paide Hillar Hanssoo põhikool, Väätsa põhikool, Türi ühisgümnaasium, Roosna-Alliku põhikool, Türi põhikool, Aravete keskkool, Retla-Kabala kool, Laupa põhikool, Koeru keskkool, Rocca al Mare kooli AS (Vodja kool), Käru põhikool, Paide gümnaasium, Imavere põhikool, Ambla-Aravete kool ja Albu põhikool.

Kõige suurema toetuse on seekord napsanud Türi põhikool. 8100 euro eest on koolil kavas võimaldada õpilastel õppida loodusaineid klassiruumist väljas, looduskeskkonnas. "Soovime, et kõik Türi Põhikooli klasside õpilased saavad osaleda õppeprogrammides, mis toetavad klasside ainekavade teemasid," seisab projektis.