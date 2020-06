Turul maasikaid müünud Anete Kõiv ütles, et kohalike maasikate vastu on huvi suur vaatamata sellele, et samas üle platsi müüakse Poola maasikaid poole odavama hinnaga. "Leidub neid, kes keeravad hinda nähes selja ja sammuvad Poola maasikaid ostma, aga on ka neid, kes tulevad ja toetavad just nimelt kohalikku põllumajandust ning tahavad vaid Eesti maasikat," lausus ta.