Suvel hoolda kaevu ja kontrolli vee kvaliteeti

Kaevu hooldamisel tühjendatakse see veest, setetest ja prahist ning vajadusel tihendatakse rakete vahesid. Et välistada pinnavee ja maapinnalt pärineva vee sissevool kaevu, peavad salvkaevu rakked ulatuma vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast, maapind salvkaevu ümber peab võrreldes ümbritseva reljeefiga olema kõrgem. „Kindlasti peab salvkaev olema pealt korralikult kaetud, et see oleks turvaline ning kaevu ei satuks sademevett ega prahti,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist Ingrid Vinn.