Nukunäitus viib ümberilmareisile

Kõige mõttetumad suveniirid, millele turistid raha raiskavad

Reisil olles soovime enamasti ikka mõne meene kaasa tuua, kuid suveniire, mis jäävad lihtsalt kapile tolmu koguma, kokku kuhjata on siiski parajalt jabur. DailyMail on kokku kogunud eri riikidest pärit kohalike arvamused selle kohta, mis on kõige jaburamad esemed, millele turistid nende riiki külastades raha kulutavad.

Paljud turistid ostavad Saksamaal olles käokellasid, mis on niikuinii tehtud Hiinas ega hiilga ka just erilise kvaliteedi poolest. On olemas ka originaalsed Saksa käokellad, mis on pärit Schwartzwaldist, kuid turistid ostavad enamasti ikka just odavat hiina võltstoodangut.

Austraallast Jesse Belli kummastab turistide juures samasugune käitumine Austraalias. «Need pehmed kängurud või vombati võtmehoidjad on kõik tehtud Hiinas ja siis transporditud siia. Siin ostab selle aga hiina turist ja viib endaga tagasi Hiinasse kaasa,» ütles Bell.

Kanadas armastavad turistid osta vahtrasiirupit. Kohalikud ei saa sellest trendist aru, sest kanadalaste seas pole vahtrasiirup üldse nii populaarne. Lisaks saab vahtrasiirupit ka mujalt riikidest osta.

Indiasse reisijad kipuvad tihti elevandi pildiga pidžaamapükse ostma. Indialase Kriti Sharma see tõeliselt kummaline fetiš lääne inimeste seas. «Ma pole kunagi näinud kohalikke elevandi pildiga pükse nii kirglikult kandmas nagu turiste,» lisas ta.

Hawaiil elava Martin Bayeri ütlust mööda võisid küll Hawaii põliselanikud kunagi taimedest tehtud seelikuid kanda, kuid kookospähklist tehtud rinnahoidjad on puhas väljamõeldis. Bayer lisas, et ta tõesti ei mõista, miks peaks keegi tahtma endale neid riideid, kuid turistid ostavad massiliselt.

Kuigi Ugurcan Evci pole Islandilt pärit, oli ta Islandi külastades üllatunud, et turistid ostavad õhku. «See on kõige veidram turistidele mõeldud asi, mida ma kunagi olen näinud – värske Islandi mägede õhk,» lisas Evci. Kõigele lisaks peab purki pandud õhu eest välja käima ligi kümme eurot. (Elu24)