Arvo Pärdi keskus annab 10. sünnipäeva puhul välja „Ukuaru valsi“ plaadi

Arvo Pärdi „Ukuaru valss“ on omapärase saatusega teos, millel on otsekui mitu elu. Sellenimeline klaveriminiatuur jõudis helilooja ametlikku loomenimekirja alles 2010. aastal, kuigi paradoksaalselt oli see Eesti kuulajaskonna jaoks olnud juba mitukümmend aastat väga tuntud ja armastatud pala.

Valss pärineb Leida Laiuse mängufilmist „Ukuaru“, millele Arvo Pärt 1973. aastal muusika kirjutas. Filmist on kujunenud märgiline linateos Eesti filmiajaloos, mille peaosades astuvad üles legendaarsed Eesti näitlejad Elle Kull (Minna) ja Lembit Ulfsak (Aksel). Valss kõlab filmis Aksli lõõtsapalana ning me kuuleme seda mitmes olulises stseenis. Iga kord on valsi karakter veidi teisenenud, markeerides täpselt peategelaste hingeseisundeid ja suhet ümbritsevasse. Esmapilgul vaid lihtne rahvalik pillilugu kasvab linaloo kulgedes tugeva tähendusväljaga muusikaliseks sümboliks, kehastades filmi kõige olulisemaid teemasid – armastust, lootust, kodutunnet ja elutahet.

Meeldejääv lõõtsapala sai rahva seas kiirelt tuntuks ning levis suulise pärimusena paljude Eesti lõõtspillimängijate ja rahvapilliansamblite repertuaaris. Arvo Pärdi ametlikku loomingunimekirja jõudis „Ukuaru valss“ siiski alles 2010. aastal, seatuna klaverile. 2016. aastal lisandus ka akordioniversioon (Tauno Aintsi seades).

Pärt on "Ukuaru valssi" esitanud ka Paides.

„Ukuaru valss“ klaverile (1973/2010), mis kõlab keskuse välja antud singlil Arvo Pärdi esituses, on üles võetud Arvo Pärdi Keskuse esimese salvestusena 4. septembril 2018. Plaadi produtsent on Michael Pärt, helirežissöör Kaspar Karner. Plaadiga on kaasas buklet, mis sisaldab teose originaalkäsikirja koopiat.

22. juunil vahendab ERRi portaal „Ukuaru valsi“ plaadiesitlust, kus rahva südamesse läinud loo erinevaid kihistusi avavad pärimusmuusik Juhan Uppin, filmikriitik Filipp Kruusvall, kirjanik ja kirjandusteadlane, Tallinna ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann ning muusikateadlane Kristina Kõrver Arvo Pärdi Keskusest. „Ukuaru valssi“ esitavad Juhan Uppin saja-aastasel Teppo lõõtsal ja helilooja Arvo Pärt klaveril.