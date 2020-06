Paide motoklubi tegi end nähtavaks ja kuuldavaks

Cartel MC liige Andrus Kopliste ütles, et ettevõtmise eesmärk oli end teha kohalikule kogukonnale nähtavaks ning teadvustada, et naabruskonnas on punt sõbralikke motomehi tegutsemas.

See kõik oli Kopliste selgitust mööda väike sissejuhatus sel laupäeval Mäos Cartel MC klubimajas toimuvale üritusele "Open house" ehk avatud maja. Tegemist on klubimaja uste avamisega kõigile soovijatele.

Kopliste ütles, et alates keskpäevast ootavad nad enda juurde kõiki motohuvilisi. Avatud on baar, pakutakse kergeid snäkke, kel huvi, saab lasta ennast fotonurgas tsiklitega pildistada ning välja on pakkuda ka nipet-näpet tsiklijuppe, mis kellelgi on garaaži seisma jäänud, kuid kellelgi võivad veel vajalikuks osutuda.