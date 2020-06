Maagiline jaaniretk viis allikatele vanarahvatarkusi avastama

Ilmselt on kõik siit-sealt kuulnud, et jaaniööl tuleb naisterahvastel seitset sorti lilli korjata, et neid padja alla asetades oma tulevast unes näha, või hoopis noorusliku näolapi säilitamiseks jaaniöö kastega nägu pesta. Vahetult enne jaaniööd oli säärastest vanarahvalikest kombetalitustest huvitatutel võimalus osa saada maagilisest retkest Norra-Oostriku allikate alal, kus veedeti kolm tundi matkates, allikate ilu imetledes ning vanarahva tarkusi kuulates.