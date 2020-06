Vodja murdelahingu kivil avati mälestustahvel

Kuigi Järvamaal toimunud Vabadussõja murdelahingud jäid ajaliselt 1919. aasta jaanuari algusesse, on just võidupühast saanud eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev. Seetõttu oli 23. juuni murdelahingu mälestustahvli avamiseks igati sobilik, sest peame sellel päeval meeles vabadusvõitluse olulisust ning tunnustame neid, kes on oma elu sidunud Eesti riigi ja rahva kaitsmisega. Mälestustahvlilt eemaldasid katte Vodja kooli õpetaja Indrek Kuuse ja kaitseliitlane Urmas Kõonurm. Mõlemad mehed on panustanud rohkel aega selleks, et Vodja murdelahingu võitu tähistav mälestuspaik saaks väärilise ilme. Antud ettevõtmisega on ellu viidud idee, mis 1930. aastal käidi välja Järva maleva juhatuse poolt, kuid saatuse tahtel teostus alles nüüd - 90 aastat hiljem.