Kuumalaine kahandas veidi doonorite hulka

Seega kogus verekeskus Paidest ligi 28 liitrit väärtuslikku verd. Põhja regionaalhaigla kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp lisas, et esmaseid vereloovutajaid oli seekord vaid kolm.

Kui tavapäraselt küündib Paide doonoripäevadel vereloovutajate arv saja ligi, siis seekord oli inimesi mõnevõrra vähem. Aga see on ka mõistetav, sest praegu on puhkuste aeg ning inimesed viibivad palju kodukohast eemal.