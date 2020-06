Idee algataja ja asutamiskoosoleku kokkukutsuja Arto Saare sõnul on ettevõtmise eesmärk ühiselt ja poliitikaüleselt arendada Järva-Jaani piirkonda.

"Meil on külaseltsid ja on spordiklubid, kõik nokitsevad omaette, aga pole eraldi ühingut, mis koondaks siinset piirkonda. Näiteks pole ühingulist vormi üldse tantsurühmadel, segakooril, saalihokimängijatel jne. Tahan seda muuta ning tegin apoliitlise algatuse, millega võivad liituda kõik, kes sama mõtlevad. Usun, et asi läheb käima, sest piirkonnaülese ühisorganisatsiooni loomise mõtet olen kuulnud teisteltki," selgitas Saar.