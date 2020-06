Järvamaal möllab täna tugev tuul ja äike

Täna hommikupoolikul sajab Mandri-Eestis tugevat vihma, idapoolsetes maakondades on äikest.

Pärastlõunal koondub tihedam sadu Eesti idaserva. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-50, kohati lausa 70 mm.

Järvamaa kohta ütleb riigi ilmateenistus, et ka siin on tugev vihmasadu, kohati äike. Oodatav sajuhulk 12 tunni jooksul on 25-40 mm. Läänekaarde pöörduv tuul tugevneb puhanguti 15-17 meetrini sekundis.