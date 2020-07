Elron: 7 aastaga üle 45 miljoni rongisõidu

Seitsme aastaga on Elroni rongidega reisitud üle 45 miljoni korra. „Alates 2014. aastast on sõitjate arv püstitanud igal aastal uue rekordi, jõudes 2019. aastaks 8,3 miljoni sõiduni. Ka 2020 oleks olnud rekordaasta, kui ülemaailmne kriis poleks meieni jõudnud,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ja nentis, et suve saabudes on klientide arv taas tõusutrendis ning lähiajal, mil lõppevad ka raudtee-remonttööd, loodetakse reisimahud viia tavapärase taseme lähedale.

Kongo tõi esile, et elektrirongidega on seitsme aasta jooksul tehtud üle 26 miljoni sõidu ehk pealinnas ja selle lähipiirkondades on oluliselt kasvanud igapäevaste pendelreisijate osakaal.

Kõige enam reisijaid on seitsme aastaga lisandunud Tallinna-Riisipere-Turba, Tallinna-Paldiski ja Tallinna-Tartu liinidele.

„Kuna pealinnast jõuab näiteks nii Tartusse, Valka kui ka Narva oluliselt kiiremini kui bussi või autoga, siis on kaugliinide rongid aastatega samuti populaarsust kasvatanud, sest lisaks kiirusele võimaldab rongisõit aega ka efektiivselt näiteks töö tegemisele või raamatu lugemisele kasutada,“ tõi Kongo esile. „Selliselt reisimine on ka keskkonnasäästlik“.

Ta rõhutas, et kevad-suvised raudtee remonttööd aitavad lähiaastatel veelgi reisirongiliiklust parandada ning reisiaegasid lühendada.

Sõitjad on Elroni eelisena esile toonud just seda, et rongiga saab sihtkohta kiiremini ning turvaliselt. Muuhulgas näitab Elroni statistika, et 99% reisidest on olnud graafikujärgsed ja täpsed.

Kongo meenutas, et kuna kõige suurema nõudlusega aegadel on praktiliselt kogu Elroni rongipark üheaegselt kasutuses, siis selleks, et kasvanud reisirongiliikluse nõudlusele vastata, on käimas ka uute täiendavate rongide hankeprotsess.