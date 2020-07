Taasiseseisvunud Eesti suurim tsiviilkriis on suuresti seljatatud, kuid see ei tähenda, et ka kogu koroonaviirusest tingitud negatiivne mõju oleks möödas. Majanduskriis annab endast selgelt märku, koputades järjest tugevamini uksele. Algamas on uus ajajärk, mis paneb proovile nii riigi toimetuleku kriisi mõjudega kui ka inimeste heaolu.