Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga üks eestvedajaid, Tuve Kärner, märkis, et seekord polnud tegemist lihtsa eksponaadi ostuga, vaid ausa vahetuskaubaga, mis on isegi lepinguga fikseeritud.

Kärner selgitas, et Tallinna Linnatranspordi AS on võtnud nõuks hakata taastama kunagist linnaliini autobussi Ikarus 620. Paraku oli väidetavalt ainus selline eksemplar Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga valduses. «Läbirääkimistega jõudsime kokkuleppele, et vahetame vana bussi uuema lõõts­bussi Volvo Säffle 2000 vastu,» ütles ta.