Aluoja selgitas, et kord pidanud üks Hiiumaa kirikuõpetaja sedasi mõnesõnalise jutluse. Türi kultuurikeskuse teise korruse galerii oli täna kodukandi ajaloost huvitatud inimesi puupüsti täis ja Aluojal seega põhjust rääkida pikemalt.

Koguteose „Kilde Türi kihelkonna ja linna arengust“ peatoimetaja Kaarel Aluoja märkis, Türi piirkonna ajalugu on palju uuritud ja kirjasõnas talletatud, kuid jätkuvalt on valdkondi ja teemasid, mis pakuvad põnevat uurimisainest, kuid on senini käsitlemata.