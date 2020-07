Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et esmaspäevane ilmamuutus tõi ka saarele omajagu vihma ja tuult, kuid tubadesse sisseseadmiseks ja laagrielu plaanide tegemiseks oligi see just sobiv. "No saime siis võrkpalli asemel veidi joonistada, noolemängu, lauatennist ja kaarte mängida," märkis ta.