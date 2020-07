Tallinna-Tartu maanteelt, Annast läheb järvalase jaoks kordades rohkem busse pealinna kui Mäo reisiterminalist

Aprilli keskel kirjutas Järva Teataja, et kui koroonapandeemiast tingitud eriolukorra kehtestamise alguses otsustas Järvamaa ühistranspordi keskuse juhtkond, et liinibussid jätkavad sõitmist maakonnaliinidel muutusteta ja senise graafiku järgi, siis kaugliinide sõidugraafikutele mõjus too aeg laastavalt.