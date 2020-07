Järvamaa soovib saada roheliseks sihtkohaks

Edukaks tunnistamine ei tähenda antud juhul aga mitte veel kvaliteedimärgi saamist, vaid ülekantud tähenduses võiks öelda, et see annab meile alles loa stardijoonele asuda. Roheliste sihtkohtade puhul on tegemist kvaliteediprogrammiga, mida Järvamaal tuleb edaspidi järjepidevalt täita. Sealjuures ei ole tegu kaugeltki mitte ainult turismi valdkonda puutuvaga, vaid kogu elukeskkonnaga laiemalt.