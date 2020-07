Kliimask ütles, et Võõbu-Mäo lõigu ettevalmistustööd said alguse juba pisut enne jaanipäeva ning suurem töö lähebki lahti nüüd juulis. Ta lisas, et esialgu ei hakka tee-ehitus liiklust Tallinna-Tartu maanteel eriti segama. Järgmisel aastal on liikluspiirangud Võõbu-Mäo lõigul aga möödapääsmatud.