Linnupojad: Aitäh, et hoolid, aga me ei vaja abi!

Kätte on jõudnud aeg, kus uued sulelised ilmakodanikud asuvad tutvuma maailmaga väljaspool pesa. „Mõni neist jätab oma kakerdava olekuga ja kohevate udusulgedega haavatava mulje. Tegelikult nad seda ei ole, linnupojad on väga südikad. Samuti hoiavad pisikestel silma peal nende vanemad, kes on valmis neid ohtude eest kaitsma, “ lisas ELS-i otsese abistamise juht Carol Liaks. Mõned linnupojad lahkuvadki pesast enne, kui nad lennata oskavad. Näiteks kajakapojad, keda võib nüüd juba tänavatel paterdamas näha.

Metsloomale ja linnule on kõige rohkem stressi tekitav olukord just inimesega kokkupuutumine. Inimesed on nende jaoks hirmsad ja tähendavad ohtu ning nii see nende jaoks peabki olema. Mida rohkem me metsloomi ja linde katsume ning endaga harjutame, seda väiksem on tõenäosus, et nad jäävad looduses ellu. Seega tasub vältida igasugust kontakti loomadega, kes ei ole loodud inimesega koos elama. Samuti on Eestis keelatud metsloomade ja lindude loodusest eraldamine. Seda tohivad teha vaid ametnikud ja MTÜ-d, kellel on vastav luba antud.