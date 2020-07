Eesti jalgpalli liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht ütles Paide linnameeskonna eurosarja jõudmist kommenteerides, et kui eurosarja jõuavad erinevad klubid, siis näitab see, et Eesti liigas on rohkem klubisid, mis suudavad kõrgete kohtade nimel võidelda. „Eurosarja pürgivate klubide hulka ei ole lihtne jõuda ja see on pikaajalise töö vili,“ tunnustas ta.