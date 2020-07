Tenniseväljakut ehitavad töömehed kinnitasid, et selle nädala ilm nende tööd ei soosi. Aluskatte panemiseks on vaja kuiva aluspinda, kuid iga natuseke aja tagant mahasadav vihm hoiab pigem asfaltkatte märja kui kuivana. Temperatuuri poolest on selle nädala ilmad aga ideaalsed.