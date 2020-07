Alanud viljakoristus toob kombainid põldudele ja teedele

Läänemetsa sõnul talvitusid taliviljad sellel hooajal hästi, samas suurendas soe talv kahjurite ja haiguste survet põldudele, mistõttu on omakorda tavapärasest rohkem tähelepanu tulnud pöörata taimekaitsele. Taimekaitsetööde õigeaegset teostamist segasid sagedased öökülmad. Samuti said kohati külmade poolt kahjustatud õitsevad talirapsi põllud. Osades piirkondades tegi põldudele märkimisväärset kahju aga hiljutine torm ja tugev sadu. Kohati on vili põldudel lamandunud. See teeb saagikoristuse keerulisemaks.

„Põllumehed on alustanud talikultuuride lõikusega ning viljakasvatajatele on alanud väga intensiivne koristushooaeg. See toob eelkõige just maapiirkondades liiklusesse tavapärasest rohkem põllumajandusmasinaid, mistõttu on autoga sõitmisel tähelepanelikkus väga asjakohane,“ lisas Läänemets.