Ööpäevaga lisandus 8 positiivset testi tulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Ida-Virumaale (2 Narva linna), 3 Harjumaale (2 Tallinnasse), 1 Läänemaale ja 1 Tartumaale. 2 nakatunut lisandus eile tuvastatud Ida-Viru koldele (kokku 5 inimest). 1 juhul toimus nakatumine töökohal ja inimene oli juba varasemat kontaktsena jälgimisel. 1 juhul tuvastati nakatumine enne plaanilist operatsiooni. 1 juhul toimus nakatumine peresiseselt. 1 juhul toodi nakkus välismaalt. 2 juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata.

9. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 3 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 391 COVID-19 haigusjuhtumit 378 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 889 inimest. Neist 1 427 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,5%), 462 inimese puhul (24,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.