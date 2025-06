Perearst jääb vaid hiirekliki kaugusele

Tervisekassa perearstiabi digiteenindusplatvormide projektijuht Kristin Kuusk ütles, et perearstiabi digiteenindusplatvormid on viimastel aastatel muutunud patsientide ja tervishoiutöötajate vahelise suhtluse oluliseks osaks. «Tänu platvormidele saavad patsiendid mugavalt ja turvaliselt pöörduda perearsti poole, näiteks selleks, et retsepte taotleda, haiguslehti avada või lõpetada, esitada küsimusi ja saada terviseteavet,» selgitas ta. «Digilahendused on eriti kasulikud siis, kui patsientide mured pole ajakriitilised, kuid vajavad siiski professionaalset nõuannet.»