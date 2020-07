Tänasest hakati maha märkima ajaloolist Paide taliteed

Paide linna külje all, kesklinnast jalutuskäigu kaugusel, asub Mündi raba, mida ümbritsevad Paide linn, Mündi, Kriilevälja ja Valgma külad, kuid mis on seni olnud kodanikele raskesti ligipääsetav. Käimas on projekt taastada Mündi rabast mööduv Paide talitee, mis on 5 km pikkune Paidet ja Valgma küla ühendav ajalooline tee.