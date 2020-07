Sel kevadsuvelgi on meediasse jõudnud lood sellest, et mitmes Eesti paigas on aiapidajad limukatega püstihädas. Asjatundjate arvates on tänavusele limukate massilisele levikule kaasa aidanud soe ja lumevaene talv, mille mulla alla või komposti peitunud isendid edukalt üle elasid ning nüüd rõõmsalt aedades hea ja paremaga end kostitavad. Lusitaanlane on kahjur: ta hävitab üsna valimatult kõiki lilli ja taimi, mis kätte saab.