Järvamaal on endiselt ligi 800 majapidamist elektrita

Järvamaal näib suurim hulk vooluta kliente olevat Sargveres, ent vooluta tuleb läbi ajada ka Müüsleri ja Käsukonna kandi elanikel. Ka Türi vallas on mõnes piirkonnas vooluta kliente. Põhja-Järvamaal oli õhtuse seisuga vaid üks rikkeline katkestus.

Järva vald on enda kodulehel kirjutanud, et Käsukonna ja Päinurme kandi elanikke püütakse veega abistada, kuni vool tagasi tuleb. Kell 13.00 käis Käsukonna kortermajade juures auto veepaagiga. Päinurme paigaldas Paide Vesi ajutiselt generaatori, mille abil said elamised kella 12–13 vahel mõneks ajaks veevarustuse.